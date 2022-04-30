سياح الكويت يتوجهون الى باكو في عطلة العيد 352 ألف مسافر كويتي على متن 2800 رحلة... في عيد الفطر

باكو، 30 أبريل (أذرتاج)

باكو أكثر الوجهات استقطابا لسياح الكويت في عطلة إجازة عيد الفطر الى جانب لندن وباريس وإسطنبول ودبي والقاهرة وبيروت وجدة.

قال هذا الرأي مدير ادارة العمليات في الادارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي لـصحيفة "الراي" مضيفا إن "مطار الكويت أعدّ خطة مسبقة لمواكبة سفر المواطنين والمقيمين، خلال عطلة اجازة عيد الفطر، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

ورجح نائب مدير الإدارة العامة للطيران المدني لشؤون التخطيط والمشاريع المتحدث الرسمي باسمها سعد العتيبي، في تصريح صحافي نشرته صحيفة "الرأي" أن "تصل حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي، خلال العطلة، إلى 352140 مسافراً، موزعين على 207760 مغادراً و144380 قادماً، حيث سيتم تشغيل 2800 رحلة خلال الفترة من 28 أبريل الجاري حتى السابع من مايو المقبل، موزعة على 1400 رحلة مغادرة و1400 رحلة قادمة، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل 76 رحلة إضافية خلال عطلة العيد بمجموع 14750 مسافراً خلال الأيام التسعة المقبلة".

ويشار الى ان مواطني الكويت وكذلك مواطني سائر البلدان الذين يقيمون في الكويت اقامة دائمة وعديمي الجنسية فيها من المواطنين المسموح لهم بدخول وخروج أراضي جمهورية أذربيجان جوا بناء على تعديلات ادرجها مجلس الوزراء في "القرار رقم 151 الصادر في 26 مايو عام 2021م بشأن تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلد ورفع بعض القيود المفروضة خلاله".