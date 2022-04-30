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    ثقافة


    شماخي تعجب الزوار بتاريخها وطبيعتها الخلابة

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]

    باكو، 30 أبريل، (اذرتاج)

    شماخي - المحافظة الجميلة تعجب من يراها بتاريخها وطبيعتها تقع في الجنوب الشرقي من جبال القوقاز.

    تقع المحافظة على ارتفاع 749 متر فوق مستوى سطح البحر ويحيط بها من جانب نهر بيرساعات وجبلي بيرديري وقيزقالا. تعتبر واحدة من المراكز السياحية في أذربيجان بطبيعتها الفريدة وغاباتها وتاريخها القديم.

    وقرية بيرقولو في شماخي تشتهر بطبيعتها الخلابة واجوائها النقية. ليس من باب الصدفة وقوع مرصد شماخي الأذربيجاني للفيزياء الفلكية في هذه القرية أيضا. يبدو جمال السماء في الليل مشرقة.

    قدم هذا المرصد الذي أنشئ في سنوات 1953-1959 مساهمة كبيرة في العلم بأذربيجان.

    تم تركيب تلسكوب وزنه 85 طنا في مرصد شماخي (متوفر في 5 دول حول العالم فقط). يعد هذا المرصد من أهم المراصد في العالم.

    تم تسمية مرصد الفيزياء الفلكية هذا على اسم عالم الرياضيات والفلك والفيزيائي الأذربيجاني الشهير نصير الدين الطوسي. كما يوجد في محيط المرصد متحف ومطعم ومنتزه.

    يقع شلال بيرقولو في هذه القرية.

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    شماخي تعجب الزوار بتاريخها وطبيعتها الخلابة شماخي تعجب الزوار بتاريخها وطبيعتها الخلابة