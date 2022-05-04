قرية جيلفير بمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
٠٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:١٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
٠٣.٠٥.٢٠٢٢ [٢٣:٠١]
٠٣.٠٥.٢٠٢٢ [٢٢:٠٠]
٠٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٣١]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٥٢]
٠٤.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٥٨]
٠٤.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٢٠]
٠٤.٠٥.٢٠٢٢ [١١:١٨]
٠٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٩:٢٢]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٢]
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٢]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٦]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠١]
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٠٣.٠٥.٢٠٢٢ [٢٢:٣٥]
٠٣.٠٥.٢٠٢٢ [٢٢:١٦]
٠٢.٠٥.٢٠٢٢ [٢٠:٣٦]
٠٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٩:٣٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥٥]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
٠٤.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٢٥]
٠٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٥٨]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٢]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك