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    قرية جيلفير بمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    AZERTAG.AZ :قرية جيلفير بمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني
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