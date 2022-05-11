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    ثقافة


    إمكانيات سياحية لأذربيجان تعرض في الامارات العربية المتحدة

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]

    باكو، 11 مايو (أذرتاج)

    تشارك أذربيجان بجناح وطني في معرض سوق السفر العربي ATM Dubai 2022 الذي انطلق في 9 مايو في مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان أذربيجان متمثلة في المعرض بـ31 شركة سياحية اذربيجانية وكذلك شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية والإدارة السياحية في نخجيوان.

    تقدم لزوار النسخة الـ29 للمعرض معلومات موسعة عن الإمكانيات السياحية لأذربيجان، كذلك المناطق الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني، وتعرض المنتجات السياحية الجديدة والقواعد السياحية السارية وامكانيات السفر من بلدان الشرق الأوسط الى أذربيجان.

    وخلال المعرض الذي سينتهي في 12 مايو، تعقد لقاءات مع الشركات السياحية الإماراتية وممثلي المنظمات السياحية من بلدان المنطقة، سبل التعاون، والمنتجات السياحية الجديدة والوجهات السياحية.

    AZERTAG.AZ :إمكانيات سياحية لأذربيجان تعرض في الامارات العربية المتحدة
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