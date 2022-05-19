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    استمرار أعمال تمهيدية ضمن سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى في العاصمة باكو

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٤٥‎]

    باكو، 19 مايو، أذرتاج

    تستمر اعمال تمهيدية ضمن سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى في العاصمة باكو.

    قالت شركة حلبة باكو في بيان إنّ قسم حلبة باكو الذي يمر من خلال أراض تقع بين تقاطع شارعي صمد وورغون وظريفة علييفا وبين نفطجيلار يغلق لحركة المرور ابتداء من الساعة 23.00 من 19 مايو اليوم حتى نهاية السباق.

    يذكر أنّ سباق الفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى ينظم فترة 10-12 يونيو.

     

     

    AZERTAG.AZ :استمرار أعمال تمهيدية ضمن سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى في العاصمة باكو
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