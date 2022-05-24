شركات السياحة الأذربيجانية في معرض الرياض السياحي

باكو، 24 مايو، (اذرتاج)

شارك الوفد الأذربيجاني في "معرض الرياض للسفر" الدولي الذي عقد في مدينة الرياض للمملكة العربية السعودية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة السياحة الحكومية ان الوفد يضم ممثلين عن مكتب السياحة الأذربيجاني و"خطوط طيران أذربيجان" و12 شركة سياحة محلية.

يتضمن المعرض اجتماعات B2B مع شركات السياحة الأجنبية، بما في ذلك شركتي "طيران ناس" و"طيران أديل" اللتين تديران رحلات مباشرة من مدن الرياض والدمام وجدة - أكبر مدن المملكة العربية السعودية الى مدينة باكو ويوفر معلومات حول الإمكانات السياحية لأذربيجان، بما في ذلك الأراضي المحررة من الوطأة الأرمنية.

وقام السفير الأذربيجاني لدى المملكة العربية السعودية شاهن عبداللايف في اليوم الأول من المعرض بزيارة جناح أذربيجان واطلع على المواد الدعائية.

وقدم المنظمون جائزة "الشريك المتألق" للجناح الأذربيجاني في المعرض.