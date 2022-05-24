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    ثقافة


    اختيار شاماخي "عاصمة سياحية للعالم التركي"

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٧]

    شاماخي، 24 مايو، أذرتاج

    اختيرت مدينة شاماخي الأذربيجانية عاصمة سياحية للعالم التركي لعام 2023م.

    وصدر القرار بهذا الصدد في الجلستين السابعة لوزراء السياحة لمنظمة الدول التركية والسابعة عشرة لفريق العمل للسياحة.

     

     

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