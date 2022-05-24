اختيار شاماخي "عاصمة سياحية للعالم التركي"
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٠٧]
شاماخي، 24 مايو، أذرتاج
اختيرت مدينة شاماخي الأذربيجانية عاصمة سياحية للعالم التركي لعام 2023م.
وصدر القرار بهذا الصدد في الجلستين السابعة لوزراء السياحة لمنظمة الدول التركية والسابعة عشرة لفريق العمل للسياحة.
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