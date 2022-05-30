  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    جولة صحافية تفقدية على حلبة باكو لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى

    ٣٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٧]

    باكو، 30 مايو، أذرتاج

    نظمت جولة صحافية تفقدية على حلبة باكو لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى 30 مايو اليوم.

    واحاط مدير انشاء منشآت الحلبة لشركة حلبة مدينة باكو توم باتشير مشاركين علما بالحلبة وخصائصها.

    وقال باتشير إنّ طول الحلبة 003ر6 كم وهي من انشاء المتخصص الألماني هيرمان تيلكه مفيدا أنّ حلبة باكو من أسرع السباقات داخل المدينة وفيها 20 انحرافا وهي أنّ أطول الحلبات في جدول الفورمولا واحد وحركة المرور فيها في عكس عقارب الساعة.

    وأضاف أنّ نحو 3600 كتلة حاجزة أقيمت على جانبي الحلبة وهي من الخرسان المسلح تضمن امن وسلامة المشجعين والمعاونين والمشاركين.

    وزاد أنّ سباق حلبة باكو يضم 52 دورة معلنا أنّ السباقات السابقة في حلبة باكو لم تشهد الى الحين انتصار سائق مرتين عليها مشيرا الى أنّ هذه الحالة أطلقت عليها في أوساط السباق اسم "متلازمة باكو" أيضا.

    يذكر أنّ سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى ينظم فترة 10-12 يونيو على حلبة باكو.

    AZERTAG.AZ :جولة صحافية تفقدية على حلبة باكو لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٤٥‎]
    استمرار أعمال تمهيدية ضمن سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى في العاصمة باكو
    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
    إطلاق أعمال إنشائية تمهيدا لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
    ١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٣]
    إعلان ساعة انطلاق فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى لعام 2022
    ٠٣.١٢.٢٠٢١ [١٦:٥‎١]
    جدول الجولة الثالثة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني
    جولة صحافية تفقدية على حلبة باكو لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى جولة صحافية تفقدية على حلبة باكو لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى جولة صحافية تفقدية على حلبة باكو لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى جولة صحافية تفقدية على حلبة باكو لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى جولة صحافية تفقدية على حلبة باكو لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى جولة صحافية تفقدية على حلبة باكو لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى جولة صحافية تفقدية على حلبة باكو لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى جولة صحافية تفقدية على حلبة باكو لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى