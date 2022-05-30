باكو، 30 مايو، أذرتاج

نظمت جولة صحافية تفقدية على حلبة باكو لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى 30 مايو اليوم.

واحاط مدير انشاء منشآت الحلبة لشركة حلبة مدينة باكو توم باتشير مشاركين علما بالحلبة وخصائصها.

وقال باتشير إنّ طول الحلبة 003ر6 كم وهي من انشاء المتخصص الألماني هيرمان تيلكه مفيدا أنّ حلبة باكو من أسرع السباقات داخل المدينة وفيها 20 انحرافا وهي أنّ أطول الحلبات في جدول الفورمولا واحد وحركة المرور فيها في عكس عقارب الساعة.

وأضاف أنّ نحو 3600 كتلة حاجزة أقيمت على جانبي الحلبة وهي من الخرسان المسلح تضمن امن وسلامة المشجعين والمعاونين والمشاركين.

وزاد أنّ سباق حلبة باكو يضم 52 دورة معلنا أنّ السباقات السابقة في حلبة باكو لم تشهد الى الحين انتصار سائق مرتين عليها مشيرا الى أنّ هذه الحالة أطلقت عليها في أوساط السباق اسم "متلازمة باكو" أيضا.

يذكر أنّ سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى ينظم فترة 10-12 يونيو على حلبة باكو.