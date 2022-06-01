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    باكو تستعد لاستضافة الجائزة الأولى لاذربيجان في سباق فورمولا 1

    ٠١.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:١٦]

    باكو، 1 يونيو (أذرتاج)

    تستمر اعمال تحضيرية للجائزة الأولى لأذربيجان في سباق فورمولا 1 في باكو. تتهيأ حلبة باكو للسباق. توفر الحلبة معايير رفيعة للأمن والسلامة لجميع المشاركين في السباق والمراقبين والجماهير في المدرجات، ومختلف أرجاء مضمار السباق. لذا يتم تركيب أنظمة السلامة على طول شوارع بنياد سرداروف ومحمد افندييف ومرتضى مختاروف.

    سينظم سباق الجائزة الأذربيجانية الأولى فورمولا 1 في حلبة باكو من 10 الى 12 يونيو.

    AZERTAG.AZ :باكو تستعد لاستضافة الجائزة الأولى لاذربيجان في سباق فورمولا 1
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