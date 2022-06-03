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    وقف حركة المرور على حلبة باكو لسباق الفورمولا واحد منذ 6 يونيو

    ٠٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٨]

    باكو، 3 يونيو، أذرتاج

    قال الناطق باسم جائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد تراب تيموروف في إحاطة صحافية عقدها اليوم 3 يونيو إنّ حركة المرور على الشوارع الدخيلة حلبة باكو لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى توقف ابتداء من الساعة الواحدة من يوم 6 يونيو.

    وأضاف تيموروف أنّ وقف حركة المرور يرفع تدريجيا منذ 14 يونيو.

    AZERTAG.AZ :وقف حركة المرور على حلبة باكو لسباق الفورمولا واحد منذ 6 يونيو
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