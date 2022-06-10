باكو، 10 يونيو، أذرتاج فاز سائق نادي هايتيك غراند بري يوري ويبس على جولة الترتيب في سباق الفورمولا ثاني المنظم على حلبة باكو اليوم. كما احتل سائق نادي كارلين ليام لوسون المرتبة الثانية وسائق نادي بريما راسينغ دينيس هاؤقر المركز الثالث.

AZERTAG.AZ : سائق نادي هايتيك غراند بري ويبس يفوز جولة الترتيب في سباق الفورمولا ثاني

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