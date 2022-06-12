باكو، 12 يونيو، أذرتاج فاز سائق نادي بريما راسينغ دينيس هاغر في سباق الفورمولا ثاني لجائزة أذربيجان الكبرى. وتبعه ثانيا سائق نادي كارلين لوغان سارجينت وسائق ام بي موتورسبورت فيليبه دروغوفيتش ثالثا. ولم يتسنه لستة سواق أن يستكملوا السباق.

AZERTAG.AZ : سائق بريما راسينغ هاغر يفوز في الفورمولا ثاني في أذربيجان

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