الأردن تهتم بتوسيع العلاقات السياحية مع أذربيجان

باكو، 19 أغسطس (أذرتاج)

في لقاء جمع رئيس مجلس إدارة جمعية وكالات السياحة الأذربيجانية كويدنيز قهرمانوف مع السفير الأردني سامي عاصم غوشه والمدير التسويقي للمكتب الأردني للسياحة احمد الحمود، نوقشت مسائل تطوير العلاقات السياحية وزيادة عدد الرحلات السياحية المتبادلة بين البلدين وتنظيم لقاءات ثنائية مع الشركات السياحية.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اجرا تبادل الآراء حول توسيع التعاون بين المنظمات السياحية لكلا البلدين، وتنظيم جولات إعلامية للشركات السياحية وتبادل الخبرات في مجال السياحة.

قال كويدنيز قهرمانوف ان المملكة الهاشمية الأردنية وجهة جذابة للسياح الاذربيجانيين بمعالمها التاريخية والعمرانية معلنا استعداد الجمعية لدعم تطوير العلاقات السياحية مع المملكة.

قال سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى أذربيجان سامي عاصم غوشه ان بلاده تهتم بالتعاون مع أذربيجان في مجال السياحة معلنا استعداده للنشاط المشترك بهذا الشأن. أضاف السفير ان الأردن تتمتع بالإمكانيات الواسعة في مجالات السياحة الدينية والصحية والترفيهية. تناول السفير أهمية تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين.