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    ثقافة


    عرض إمكانيات سياحية لسانت بطرسبورغ في باكو

    ٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]

    باكو، 23 أغسطس (أذرتاج)

    سيقيم مكتب سانت بطرسبورغ للاستعلامات السياحية في باكو عرضا في عنوان "اهلا وسهلا بكم في سانت بطرسبورغ".

    أفادت وكالة اذرتاج ان اللقاء سيقام في فندق "حياة ريجينسي باكو" في 30 أغسطس.

    يشمل برنامج الحدث عرض برامج سياحية صيفية في العاصمة الشمالية لروسيا ومعالم سياحية للمدينة.

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