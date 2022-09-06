بحث آفاق التعاون السياحي مع البنك الدولي

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

في لقاء جمع رئيس وكالة السياحة فؤاد نقييف مع مديرة البنك الدولي في أذربيجان ساره مايكل، نوقشت آفاق التعاون بين الطرفين لتطوير السياحة.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول المشاريع والبرامج المخططة لزيادة الوزن الخاص السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، بموجب "استراتيجية التنمية الاقتصادية الاجتماعية في أذربيجان خلال فترة عامي 2026-2022". كذلك نوقشت مسألة الاستعانة بدعم البنك الدولي في تقديم خبراء لتشكيل أساس تشريعي مؤسسي بغرض انشاء بيئة جذابة للعمل السياحي، كذلك اعداد وثائق بحث في مجال السياحة في أذربيجان و تطبيق التجربة الدولية.