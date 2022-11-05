باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل الحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. ورأس هذه الشخصية المرموقة على أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003 العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة باستبدال الركود والعطالة اللذين كانا يستوليان على جميع المجالات الى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود الى النهضة.

أبدى حيدر علييف الذي عاد الى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلالها سنواته المصرية بعد استعادته استقلال الدولة عام 1991م أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجه الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد برهن بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1982م

* 4 يناير. الأمين العام للجنة المركزي لحزب أذربيجان الشيوعي حيدر علييف شارك في فعاليات منظمة بشأن اختتام إنشاء أجهزة ومعدات جديدة لدى مصنع باكو لتكرير النفط.

* 14 يناير. القى كلمة في حفلي تدشين ضريح الملا بناه واقف وبيت "واقف" للشعر في شوشا وتعرف على متحف شوشا للتاريخ.

* 20 يناير. شاهد حفلة موسيقية بأداء تيخون خرينيكوف ونيازي لدى فلهارمونيكا أذربيجان الحكومية باسم ماقومايف.

* 12 فبراير. ألقى كلمة في اجتماع منعقد لدى مطحنة درفلة الأنابيب الأذربيجانية.

* 5 مارس. القى كلمة في الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب أذربيجان الشيوعي.

* 22 مارس. حضر حفل إزاحة الستار عن تمثال جعفر جبارلي.

* 26 مارس. ألقى كلمة في اجتماع منعقد لدى مصنع "الكترو شتامب" للتجارب والاختبار في باكو.

* 9 مايو. زار المدرسة العسكرية الداخلية الجمهورية باسم جمشيد نخجوانسكي.

* 10 مايو. التقى برؤساء ولاعبي نادي "نفطجي" باكو لكرة القدم.

* 18 مايو. ألقى كلمة في حفل تشييع الملحن قره قرايف.

* 4 يونيو. التقى بمجموعة من فرقة المسرح الكبير للاتحاد السوفييتي على هامش جولته في مدينة باكو.

* 10 يونيو. شارك في حفل افتتاح بيت بلبل المنزلي المغني المرموق في باكو.

* 2-3 يوليو. ألقى كلمتين في الاجتماعين العامين للجنتين الحزبيتين لمدينة لنكران ومحافظة أستارا.

* 17 يوليو. ألقى كلمة في فعاليات الذكرى السنوية الـ60 للجوقة الموسيقية الحكومية الأذربيجانية باسم عذير حاجي بكوف.

* 29 يوليو. شارك في فعاليات أيام "واقف" للشعر في شوشا.

* 31 يوليو. ألقى كلمة في الاجتماع العام الجوال المتحد لمجالس إدارات اتحادات أذربيجان للإبداع في خانكندي.

* 3 أغسطس. ألقى كلمة في حفل إزالة الستار عن تمثال ناتوان في شوشا.

* 7 سبتمبر. عقد اجتماعات تشاورية إقليمية لنشطاء الحزب والاقتصاد لمحافظات زراعة القطن.

* 11 سبتمبر. القى كلمة في اجتماعات تشاورية إقليمية لنشطاء الحزب والاقتصاد لمحافظات زراعة العنب.

* 24 سبتمبر. استقبل ليونيد بريجنيف الذي زار أذربيجان. ألقى كلمة في اجتماع مهيب.

* 1-2 أكتوبر. سافر الى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي السوفياتية الاشتراكية.

* 5 أكتوبر. استقبل مشركين في أيام دار السينما "لين فيلم" المنظمة في الجمهورية.

* 12 أكتوبر. التقى بالرسامين لدى اللجنة المركزية لحزب أذربيجان الشيوعي.

* 18 أكتوبر. شارك في فعاليات مكرسة للذكرى السنوية الـ170 لميرزا فتح علي أخوندوف.

* 25 أكتوبر. ألقى كلمة في المؤتمر الأول لأطباء الأسرة الأذربيجانيين.

* 26 أكتوبر. أحضرت رفات جثة حسين جاود من سيبيريا بمبادرة حيدر علييف.

* 2 نوفمبر. حضر حفل تشييع رفات حسين جاود المحضرة من سيبيريا.

* 22 نوفمبر. انتخب عضوا لدى المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي.

* 24 نوفمبر. عين نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي السوفياتي بمرسوم مجلس إدارة المجلس الأعلى الاتحادي السوفياتي.

* 6 ديسمبر. غادر الى موسكو.