باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج

نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل الحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. ورأس هذه الشخصية المرموقة على أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003 العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة باستبدال الركود والعطالة اللذين كانا يستوليان على جميع المجالات الى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود الى النهضة.

أبدى حيدر علييف الذي عاد الى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلالها سنواته المصرية بعد استعادته استقلال الدولة عام 1991م أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجه الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد برهن بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

حياة حيدر علييف في موسكو.

انتخب حيدر علييف الذي رأس أذربيجان بنجاح فترة 1969-1982م والذي ذاع صيته في فضاء اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية بقدراته التنظيمية العالية وآرائه وأفكاره الجريئة عضوا للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي في 22 نوفمبر عام 1982م وفي 24 نوفمبر نفس العام نائبا أول لرئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي لتبدأ بذلك حياة الزعيم العبقري في موسكو وكان الزعيم العام يسمى تلك السنوات "سنوات الكرملين الخمس" فيما بعد.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1983م

* 18 يناير. النائب الأول لرئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي حيدر علييف ألقى كلمة في اجتماع عام موسع لوزارة الأسطول البحري.

* 4 مارس. رأس أول جلسة للجنة الحكومية المعنية بإنشاء خط طريق سكة حديد بايكال – أمور.

* 14 أبريل. شارك في فعاليات أمسية مكرسة للذكرى السنوية الـ70 لموصل وملحن أذربيجان المرموق نيازي لدى بيت الاتحادات.

* 18 يوليو. التقى بالكرملين برئيس مجلس وزراء جمهورية هنغاريا الشعبية د. لازار.

* 2 أغسطس. استقبل في الكرملين وفد الكونغرس الوطني المكسيكي.

* 6 أغسطس. التقى في الكرملين برئيس مجلس الشعب السوري محمود الزعبي مع الوفد السوري المرافق له.

* 12 أغسطس. استقبل بالكرملين وزير الصحة للجمهورية العربية اليمنية.

* 25 أغسطس. التقى في الكرملين بوفد دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

* 5 سبتمبر. زار معرض سجاجيد أذربيجان المنظم لدى معرض دولة أذربيجان للوحات الفنية بمناسبة تنظيم ندوة دولية في حرفة السجاجيد الشرقية في باكو.

* 24 سبتمبر. شاهد مسرحية "إبليس" المكرسة للذكرى السنوية الـ100 لميلاد شاعر وروائي أذربيجان المرموق حسين جاود في باكو.

* 1 أكتوبر. حضر الحفلة الموسيقية المكرسة للعالم الموسيقي الدولي لجوقة الدولة السيمفونية باسم عذير حاجي بكوف لدى فلهارمونية أذربيجان الحكومية باسم ماقومايف.

* 15 أكتوبر. شاهد بالية "الف ليلة وليلة" المخرجة بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 لميلاد الملحن الأذربيجاني فكرت أميروف على خشبة قصر الكرملين للمؤتمرات.

* 27 أكتوبر – 2 نوفمبر. سافر الى فييت نام على رأس وفد الاتحاد السوفييتي.

* 19 نوفمبر. استقبل في الكرملين وفدا مؤلفا من أعضاء 4 أحزاب سياسية من اليابان.