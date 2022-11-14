باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل الحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. ورأس هذه الشخصية المرموقة على أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003 العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة باستبدال الركود والعطالة اللذين كانا يستوليان على جميع المجالات الى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود الى النهضة.

أبدى حيدر علييف الذي عاد الى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلالها سنواته المصرية بعد استعادته استقلال الدولة عام 1991م أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجه الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد برهن بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

حياة حيدر علييف في موسكو.

انتخب حيدر علييف الذي رأس أذربيجان بنجاح فترة 1969-1982م والذي ذاع صيته في فضاء اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية بقدراته التنظيمية العالية وآرائه وأفكاره الجريئة عضوا للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي في 22 نوفمبر عام 1982م وفي 24 نوفمبر نفس العام نائبا أول لرئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي لتبدأ بذلك حياة الزعيم العبقري في موسكو وكان الزعيم العام يسمى تلك السنوات "سنوات الكرملين الخمس" فيما بعد.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1985م

* 25 يناير. عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للاتحاد السوفياتي حيدر علييف اجتماعا عاما موسعا لوزارة النقل والإنشاء.

* 30 يناير. ألقى كلمة في اجتماع موسع للجنة المركزية لاتحاد نقابات عمال وزارة الطرق وطرق السكك الحديدية والنقل والإنشاء للاتحاد السوفياتي.

* 20-23 فبراير. عقد لقاءات في باكو بصفته مرشحا الى النيابة لدى المجلس الأعلى للاتحاد السوفياتي.

* 26 فبراير. استقبل سفير بولندا لدى الاتحاد السوفياتي ستانيسلاف كوتشيولوك.

* 29 مارس. التقى بوزير النقل والسياحة والاتصالات الإسباني أنريكه بارون كريسبو.

* 1 أبريل. ألقى كلمة في حفل افتتاح المعرض التذكاري الوطني الذي نظمه هنغاريا في موسكو.

* 27 مايو. ألقى كلمة في افتتاح المعرض الدولي "الصحة – 85" في موسكو.

* 25 يونيو. التقى بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خالفدان تيودور مالير.

* 21-23 يونيو. سفارة الى قازان في زيارة عمل.

* 14 يوليو. نشرت جريدة "موسكوفسكي نوفوستي" مقابلة صحفية معه.

* 20 أغسطس. استقبل وزير الشؤون العسكرية الفنلندي وييكو بيخلايامياكي.

* 16 نوفمبر. ألقى كلمة في مؤتمر تقريري انتخابي لعمال طرق السكة الحديدية في كورغان.

* 30 نوفمبر – 3 ديسمبر. ألقى كلمة في المؤتمر الثاني لحزب العمل في أنغولا.