باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل الحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. ورأس هذه الشخصية المرموقة على أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003 العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة باستبدال الركود والعطالة اللذين كانا يستوليان على جميع المجالات الى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود الى النهضة.

أبدى حيدر علييف الذي عاد الى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلالها سنواته المصرية بعد استعادته استقلال الدولة عام 1991م أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجه الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد برهن بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

حياة حيدر علييف في موسكو.

انتخب حيدر علييف الذي رأس أذربيجان بنجاح فترة 1969-1982م والذي ذاع صيته في فضاء اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية بقدراته التنظيمية العالية وآرائه وأفكاره الجريئة عضوا للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي في 22 نوفمبر عام 1982م وفي 24 نوفمبر نفس العام نائبا أول لرئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي لتبدأ بذلك حياة الزعيم العبقري في موسكو وكان الزعيم العام يسمى تلك السنوات "سنوات الكرملين الخمس" فيما بعد.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1986م

* 28 يناير. التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للاتحاد السوفياتي حيدر علييف بالكرملين بنائب رئيس الوزراء في الجمهورية العربية اليمنية محمد سعيد العطار.

* 25 فبراير – 6 مارس. حضر فعاليات المؤتمر الـ27 للحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي.

* 7 مارس. عقد لقاء مع نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي عبد الله الأحمر مع الوفد المرافق له.

* 24 أبريل. استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الفيتنامي دونغ شي نقوينا.

* 31 يوليو. نصب تمثال نصفي لحيدر علييف بطل العمل الاشتراكي مرتين في نخجوان.

* 3 سبتمبر. عيّن رئيسا للجنة الدولة المؤسسة لتحقيق حادث تحطم سفينة "الأميرال نخيموف" في نوفوروسيسك.

* 26 سبتمبر. التقى في الكرملين بوفد كوبا.

* 16 أكتوبر. عيّن رئيسا لمكتب التنمية الاجتماعية لمجلس الوزراء للاتحاد السوفياتي.

* 11-16 نوفمبر. سافر الى جمهورية لاو على رأس وفد مؤلف من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي.

* 18 نوفمبر. حضر فعاليات الحفل التذكاري السنوي الـ80 لصمد فورغون.