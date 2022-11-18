باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل الحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. ورأس هذه الشخصية المرموقة على أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003 العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة باستبدال الركود والعطالة اللذين كانا يستوليان على جميع المجالات الى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود الى النهضة.

أبدى حيدر علييف الذي عاد الى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلالها سنواته المصرية بعد استعادته استقلال الدولة عام 1991م أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجه الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد برهن بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

حقبة نخجوان من فعاليات حيدر علييف.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1990م

عاد الزعيم العام الذي قرر الوقوف الى جانب شعب أذربيجان الذي كان يعاني من الأوضاع الحرجة مطلع عام 1990م الى الوطن من موسكو. وغادر حيدر علييف باكو الى نخجوان على الفور من وصوله الى باكو 22 يوليو بسبب قطع الحكومة آنذاك طريقه الى العاصمة. ولم تمض مدة طويلة حتى انتخب نائبا الى المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة والى نيابة المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية.

ورفع علم أذربيجان ثلاثي الألوان في نخجوان لأول مرة بمبادرته هو بعد فترة الإمبراطورية المستمرة 70 سنة. كما حفظ حيدر علييف الذي انتخب رئيسا للمجلس الأعلى النخجواني 3 سبتمبر عام 1991م الجمهورية الذاتية الحكم من العدوان الأرميني والاضطرابات السياسية.

* 21 يناير. أتى الزعيم العام حيدر علييف ممثلية أذربيجان في موسكو وأدلى ببيان بشأن المجزرة التي ارتكبها جيش الاتحاد السوفياتي 20 يناير في العاصمة باكو.

* 4 فبراير. انطلق الاضطهاد السياسي ضد حيدر علييف عقب نشر مقال معنون بـ"النزعة العَلييفِيّة أو وثاء الأوقات الحلوة" في جريدة "براودا".

* 9 فبراير. أدلى بحديثين صحفيين لمقدم القناة الروسية أندريه كاراؤلوف ومراسل جريدة واشنطن بوست في موسكو ديفيد ريمنيك.

* يونيو. نشر مقابلة صحفية أدلى بها للصحفية الميرة احمدوفا في موسكو على مجلة "اولدوز" عددها الـ6.

* 20 يوليو. عاد الى باكو من موسكو.

* 22 يوليو. غادر الى نخجوان واجتمع مع الأهالي بميدان المدينة.

* 21 أغسطس. تبنت الهيئة الرئاسية للمجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذااتي الأذربيجانية الحبيسة قرارا بمنح جنسية نخجوان لحيدر علييف.

* 25 أغسطس. نشرت جريدة "ريسبوبليكا" مقابلة صحفية أدلى بها حيدر علييف.

* 26 سبتمبر. أدلى بحديث صحفي لمراسلين لجريدة "جورجيا السوفياتية" الصادرة في تبيليسي.

* 30 سبتمبر. انتخب نائبا للمجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفياتية الاشتراكية ونائبا لنخجوان الى المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذااتي االاذربيجانية الحبيسبة.

* 17 نوفمبر. انطلقت فعاليات الدورة الأولى للمجلس الأعلى النخجواني من العقد الـ12 برئاسة حيدر علييف وتبنت الدورة قرارات بشأن تغيير تسمية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة وهيئة سلطة الدولة العالية النخجوانية وحول رموز دولة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة.

* 20 نوفمبر. ألقى كلمة في اجتماع المجلس الأعلى النخجواني.

* 21 نوفمبر. تبنى المجلس الأعلى النخجواني قرارا بشأن إعطاء تقييم سياسي لأحداث باكو في شهر يناير عام 1990م.

* 24 و29 نوفمبر. ألقى كلمتين في اجتماعي المجلس الأعلى النخجواني.