باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل الحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. ورأس هذه الشخصية المرموقة على أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003 العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة باستبدال الركود والعطالة اللذين كانا يستوليان على جميع المجالات الى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود الى النهضة.

أبدى حيدر علييف الذي عاد الى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلالها سنواته المصرية بعد استعادته استقلال الدولة عام 1991م أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجه الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد برهن بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

حقبة نخجوان من فعاليات حيدر علييف.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1991م

عاد الزعيم العام الذي قرر الوقوف الى جانب شعب أذربيجان الذي كان يعاني من الأوضاع الحرجة مطلع عام 1990م الى الوطن من موسكو. وغادر حيدر علييف باكو الى نخجوان على الفور من وصوله الى باكو 22 يوليو بسبب قطع الحكومة آنذاك طريقه الى العاصمة. ولم تمض مدة طويلة حتى انتخب نائبا الى المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة والى نيابة المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية.

ورفع علم أذربيجان ثلاثي الألوان في نخجوان لأول مرة بمبادرته هو بعد فترة الإمبراطورية المستمرة 70 سنة. كما حفظ حيدر علييف الذي انتخب رئيسا للمجلس الأعلى النخجواني 3 سبتمبر عام 1991م الجمهورية الذاتية الحكم من العدوان الأرميني والاضطرابات السياسية.

* 14 يناير. الزعيم العام حيدر علييف ألقى كلمة في اجتماع المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة.

* 20 يناير. ألقى كلمة في حفل التأبين المنظم لدى مقابر الشهداء بمدينة نخجوان.

* 5 فبراير. ألقى كلمة في الدورة الأولى من العقد الـ12 للمجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفياتية الاشتراكية.

* 7 مارس. أدلى بصوت ضد مشاركة الجمهورية في الاستفتاء العام حول احتفاظ اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية خلال مناقشات منظمة لدى دورة المجلس الأعلى الأذربيجاني.

* 19 يوليو. ترك صفوف الحزب الشيوعي.

* 30 أغسطس. ألقى كلمة بشأن إعلان استقلال أذربيجان في الدورة غير الاعتيادية للمجلس الأعلى الأذربيجاني.

* 3 سبتمبر. انتخب رئيسا للمجلس الأعلى النخجواني.

* 5 سبتمبر. اجتمع بأهالي قرية نهرام.

* 8 أكتوبر. اجتمع بممثل وقف مرمرة للتعليم والثقافة التركي في أذربيجان حلمي اوني ومراسل جريدة الزمان التركية في أذربيجان يلماظ بولاد.

* 12 أكتوبر. استقبل مجموعة من متخصصين أتراك وفدوا الى نخجوان من اجل تزويد الجمهورية بالطاقة الكهربائية.

* 19 أكتوبر. بعث ببرقية تهنئة الى دورة المجلس الأعلى الأذربيجاني مشيدا بإعلان استقلال دولة أذربيجان.

* 20 أكتوبر. اجتمع بمجموعة من موظفي شركة أي بي سي نيوز الأمريكية المتلفزة.

* 26 أكتوبر. ألقى كلمة في دورة المجلس الأعلى النخجواني.

* 29 أكتوبر. شارك في حفل افتتاح رسمي لجسر مشيد على نهر أراز بين أذربيجان وتركيا بمحافظة سدرك النخجوانية.

* 6 نوفمبر. اجتمع بممثلين عن هيئة امن الدولة السوفياتية وعن إدارة حرس الحدود السوفياتية.

* 7 نوفمبر. ألقى كلمة أمام طاقم قيادة الوحدات العسكرية الواقعة في أراضي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة.

* 9 نوفمبر. اجتمع بممثلين عن والي ولاية قارص التركية.

* 11 نوفمبر. استقبل والي ولاية مرند الإيرانية رضاء عبادي.

* 13 نوفمبر. عقد مؤتمرا صحفيا لصحفيين أجانب وعلى رأسهم مراسلو جريدتي مليت وحريت التركيتين.

* 15 نوفمبر. اجتمع برئيس الدائرة لدى وزارة النقل التركية أيتكين اقاكون مع الوفد المرافق له.

* 18 نوفمبر. استقبل ممثلين عن مثقفي مدينة قونية وفدوا الى نخجوان برفقة قافلة مساعدات أولى من ولاية قونية التركية.

* 14-15 ديسمبر. ألقى كلمة في اجتماع المجلس الأعلى النخجواني.

* 16 ديسمبر. المجلس الأعلى النخجواني تبنى قرارا تاريخيا بشأن مناداة يوم 31 ديسمبر بيوم تضامن أذربيجانيي العالم وتوحدهم.

* 27 ديسمبر. اجتمع بموظفي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في موسكو الذين وفدوا الى نخجوان.