باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل الحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. ورأس هذه الشخصية المرموقة على أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003 العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة باستبدال الركود والعطالة اللذين كانا يستوليان على جميع المجالات الى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود الى النهضة.

أبدى حيدر علييف الذي عاد الى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلالها سنواته المصرية بعد استعادته استقلال الدولة عام 1991م أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجه الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد برهن بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

حقبة نخجوان من فعاليات حيدر علييف.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1992م

عاد الزعيم العام الذي قرر الوقوف الى جانب شعب أذربيجان الذي كان يعاني من الأوضاع الحرجة مطلع عام 1990م الى الوطن من موسكو. وغادر حيدر علييف باكو الى نخجوان على الفور من وصوله الى باكو 22 يوليو بسبب قطع الحكومة آنذاك طريقه الى العاصمة. ولم تمض مدة طويلة حتى انتخب نائبا الى المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة والى نيابة المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية.

ورفع علم أذربيجان ثلاثي الألوان في نخجوان لأول مرة بمبادرته هو بعد فترة الإمبراطورية المستمرة 70 سنة. كما حفظ حيدر علييف الذي انتخب رئيسا للمجلس الأعلى النخجواني 3 سبتمبر عام 1991م الجمهورية الذاتية الحكم من العدوان الأرميني والاضطرابات السياسية.

* 13 يناير. رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة وقع على إعلان يطالب إعطاء التقييم القانوني السياسي مأساة 20 يناير عام 1990م.

* 19 يناير. استقبل وفد تركيا الوافد الى الجمهورية الذاتية الحكم لمناقشة مسائل تدشين منفذ جمركي بين نخجوان وتركيا.

* 1 مارس. ألقى كلمة في حفل تدشين مطار جديد في نخجوان وأدان مجزرة خوجالي شديد اللهجة.

* 22-25 مارس. سافر الى تركيا في زيارة رسمية.

* 27 أبريل. استقبل مسؤولي وزارة الزراعة في تركيا.

* 5 مايو. خاطب مشاركين في مظاهرة ضخمة منظمة لدى ميدان نخجوان المركزي بشأن الدفاع عن الجمهورية ذات الحكم الذاتي.

* 7 مايو. ألقى كلمة في تظاهرة حشدة منظمة في محافظة شارور احتجاجا على عدوان أرمينيا العسكرية.

* 18 مايو. أجرى اتصالات هاتفية برئيس الوزراء التركي سليمان دميرال ووزير الخارجية التركي حكمت تشيتين والنائب الأول لرئيس الوزراء اردال اينونو بشأن هجمات عسكرية شنتها أرمينيا على محافظة سدرك النخجوانية.

* 21 مايو. استقبل وفد وزارة الخارجية التركية الوافد الى نخجوان.

* 22 مايو. وجه خطابا الى سكان الجمهورية الذاتية الحكم عبر القناة التلفزيوني بشأن عدوان أرمينيا على نخجوان.

* 25 مايو. ألقى كلمة في اجتماع هيئة إدارة المجلس الأعلى النخجواني بشأن عدوان أرمينيا على نخجوان.

* 27 مايو. التقى بوفد خاص لمنظمة الأمم المتحدة على هامش زيارته نخجوان.

* 28 مايو. زار رئيس الوزراء التركي سليمان دميرال نخجوان للمشاركة في حفل تدشين جسر "اوميد" (الأمل) المبني على نهر أراز بين نخجوان وتركيا.

* 1-5 يونيو. سافر الى تركيا.

* 17 يونيو. التقى بالقائم بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية في أذربيجان ريتشارد مايلس الذي زار نخجوان.

* 9 يوليو. وقع على قرار ينادي جسر سدرك – ديل اوجو بين نخجوان وتركيا بمنفذ حدودي رسمي.

* 8 أغسطس. ألقى كلمة في اجتماع المجلس الأعلى النخجواني.

* 10-14 أغسطس. سافر الى تركيا.

* 18 أغسطس. شارك في حفل توقيع قرار بشأن تسليم جميع ممتلكات فرقة المشاة الآلية الـ75 الروسية المرابطة في نخجوان الى لواء الجيش الوطني.

* 22-26 أغسطس. سافر الى جمهورية إيران الإسلامية في زيارة رسمية.

* 16 سبتمبر. ألقى كلمة في اجتماع المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي.

* 5 أكتوبر. اجتمع بمجموعة أولى من الطلبة المبتعثين الى تركيا للتعليم.

* 9 أكتوبر. ألقى كلمة في استعراض عسكري منظم لدى ميدان أزادليق (الحرية) بمدينة نخجوان بمناسبة الذكرى السنوية الواحدة لتأسيس قوات أذربيجان المسلحة.

* 16 أكتوبر. نادى فريق من مثقفي أذربيجان المعروف فيما بعد مجموعة الـ91 حيدر علييف برجاء موافقته مع تولي رئاسة حزب قيد التأسيس.

* 18 أكتوبر. حضر حفل القسم المنظم لدى وحدة عسكرية ترابط فيها وحدة نخجوان الأولى من جيش أذربيجان لحرس الحدود.

* 23 أكتوبر. ألقى كلمة في فعاليات منظمة تكريسا للذكرى السنوية الـ110 لميلاد حسين جاود.

* 24 أكتوبر. نشرت في وسائل الإعلام الجماهيرية رسالة له بعنوان "من اجل أذربيجان الجديد المستقل" ردا على نداء مثقفي أذربيجان.

* 25 أكتوبر. خاطب الأهالي عبر إذاعة راديو نخجوان.

ألقى كلمة في دورة استثنائية للمجلس الأعلى النخجواني.

* 27 أكتوبر. عقد مؤتمرا صحفيا للصحفيين المحليين والأجانب.

* 28 أكتوبر. ألقى كلمة في اجتماع منعقد بشأن محاولة الانقلاب الواقعة في نخجوان يوم 24 أكتوبر.

* 5 نوفمبر. انتخب رئيسا للجنة التنظيمية المؤسسة من اجل تأسيس حزب يئني أذربيجان (أذربيجان الحديد).

* 10 نوفمبر. رأس اجتماعا تشاوريا مكرسا للدفاع عن الجمهورية ذات الحكم الذاتي.

* 12 نوفمبر. ألقى كلمة في حفل الذكرى السنوية الـ25 لجامعة نخجوان الحكومية.

* 21 نوفمبر. انتخب رئيسا لحزب أذربيجان الجديد في اجتماع تأسيسي منعقد في نخجوان.

* 25 نوفمبر. خاطب الأهالي عبر إذاعة الراديو من اجل التصدي لمحاولة الانقلاب في الجمهورية الذاتية الحكم.

* 17 ديسمبر. رأس اجتماعا تشاوريا مكرسا للأوضاع الاقتصادية الصعبة المتكونة في نخجوان.