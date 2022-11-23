باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل الحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. ورأس هذه الشخصية المرموقة على أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003 العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة باستبدال الركود والعطالة اللذين كانا يستوليان على جميع المجالات الى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود الى النهضة.

أبدى حيدر علييف الذي عاد الى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلالها سنواته المصرية بعد استعادته استقلال الدولة عام 1991م أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجه الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد برهن بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

حقبة نخجوان من فعاليات حيدر علييف.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1993م

عاد الزعيم العام الذي قرر الوقوف الى جانب شعب أذربيجان الذي كان يعاني من الأوضاع الحرجة مطلع عام 1990م الى الوطن من موسكو. وغادر حيدر علييف باكو الى نخجوان على الفور من وصوله الى باكو 22 يوليو بسبب قطع الحكومة آنذاك طريقه الى العاصمة. ولم تمض مدة طويلة حتى انتخب نائبا الى المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة والى نيابة المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية.

ورفع علم أذربيجان ثلاثي الألوان في نخجوان لأول مرة بمبادرته هو بعد فترة الإمبراطورية المستمرة 70 سنة. كما حفظ حيدر علييف الذي انتخب رئيسا للمجلس الأعلى النخجواني 3 سبتمبر عام 1991م الجمهورية الذاتية الحكم من العدوان الأرميني والاضطرابات السياسية.

دعا الشعب زعيمه العام للمساعدة في يونيو عام 1993م فترة مواجهة أذربيجان التهديدات والمخاطر الرهيبة وأتى حيدر علييف الذي لم يسعه ألا يبالي بوضع الوطن الصعب باكو 9 يونيو.

* 20 يناير. رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة حيدر علييف ألقى كلمة في تظاهرة حشدة منظمة لدى مقابر الشهداء في نخجوان تكريسا للذكرى السنوية الثالثة لمأساة يناير الدامية.

* 27 يناير. أدلى بمقابلة صحفية لمراسل جريدة "نيزاويسيمايا غازيتا" (الجريدة المستقلة) الروسية.

* 2 فبراير. استقبل مندوب منظمة الأمم المتحدة لدى أذربيجان محمود السعيدي.

* 4 فبراير. استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في أذربيجان ريتشارد مايلس.

* 13 فبراير. عقد اجتماعا أول له مع أنصار حزب أذربيجان الجديد بمقر باكو للحزب.

* 18 فبراير. التقى بسفير بريطانيا العظمى لدى روسيا برايان فول.

* 3 مارس. التقى على انفراد مع سفير تركيا في أذربيجان ألتان قرامان اوغلو وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في أذربيجان ريتشارد مايلس عندما كان في باكو.

* 8 مارس. ألقى كلمة في حفل تدشين قنصلية إيران في نخجوان.

* 11 مارس. استقبل رئيس مندوبية بريطانيا العظمى المفوض لدى أذربيجان هارولد فومستون.

* 12 مارس. عقد اجتماعا تشاوريا مكرسا للوضع الاقتصادي الذي أدى اليه الحصار على نخجوان.

* 16-19 مارس. سافر الى جمهورية إيران الإسلامية.

* 1-2 أبريل. ألقى كلمات في جلسات هيئة إدارة المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي.

* 10 أبريل. بعث ببرقية تهنئة بمناسبة شروع جريدة "أذربيجان الجديد" التابعة لحزب أذربيجان الجديد في الطباعة والصدور.

* 16 أبريل. سافر الى مناطق تركيا القريبة من نخجوان.

* 23-25 أبريل. اجتمع في أنقرة برئيس الوزراء التركي سليمان دميرال.

* 2 مايو. أدلى بمقابلة صحفية لجريدة "موسكوفسكي نوفوستي" الروسية.

* 19 مايو. استقبل الزوار لحج بيت الله الحرام قبل مغادرتهم.

* 26 مايو. اجتمع بممثلي الوكالة الأمريكية للمساعدة والتنمية الدولية.

* 27 مايو. ألقى كلمة في الاجتماع المهيب المنظمة بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لجمهورية أذربيجان الشعبية.

* 7 يونيو. ألقى كلمة في اجتماع مشترك مكرس لأحداث كنجة لهيئة إدارة المجلس الأعلى ومجلس الوزراء لجمهورية نخجوان الذاتية الحكم.