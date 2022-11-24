لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1993م – يونيو - ديسمبر

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل الحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. ورأس هذه الشخصية المرموقة على أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003 العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة باستبدال الركود والعطالة اللذين كانا يستوليان على جميع المجالات الى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود الى النهضة.

أبدى حيدر علييف الذي عاد الى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلالها سنواته المصرية بعد استعادته استقلال الدولة عام 1991م أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجه الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد برهن بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

حقبة نخجوان من فعاليات حيدر علييف.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1993م

عاد الزعيم العام الذي قرر الوقوف الى جانب شعب أذربيجان الذي كان يعاني من الأوضاع الحرجة مطلع عام 1990م الى الوطن من موسكو. وغادر حيدر علييف باكو الى نخجوان على الفور من وصوله الى باكو 22 يوليو بسبب قطع الحكومة آنذاك طريقه الى العاصمة. ولم تمض مدة طويلة حتى انتخب نائبا الى المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة والى نيابة المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية.

ورفع علم أذربيجان ثلاثي الألوان في نخجوان لأول مرة بمبادرته هو بعد فترة الإمبراطورية المستمرة 70 سنة. كما حفظ حيدر علييف الذي انتخب رئيسا للمجلس الأعلى النخجواني 3 سبتمبر عام 1991م الجمهورية الذاتية الحكم من العدوان الأرميني والاضطرابات السياسية.

عودة المنقذ

دعا الشعب زعيمه العام للمساعدة في يونيو عام 1993م فترة مواجهة أذربيجان التهديدات والمخاطر الرهيبة وأتى حيدر علييف الذي لم يسعه ألا يبالي بوضع الوطن الصعب باكو 9 يونيو. وأنقذ البلد من الأزمة السياسية والصراع الأهلي بقراراته الحكيمة وخطواته الحاسمة.

وانتخب حيدر علييف رئيسا للمجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان 15 يونيو وبدأ الانحراف في جميع مجالات حياة البلد من ذلك الآن وسجل ذلك في تاريخ البلد كيوم النجاة الوطني. وانتخب رئيسا لجمهورية أذربيجان عبر الاستفتاء العام في 3 أكتوبر.

* 9 يونيو. وصل الزعيم العام حيدر علييف الى باكو بدعوة من قيادة أذربيجان.

* 13-14 يونيو. زار كنجة لتحقيق أحداث 4 يونيو.

* 15 يونيو. انتخب رئيسا للمجلس الأعلى الأذربيجاني.

* 18 يونيو. خاطب الشعب عبر القناة التلفزيوني بشأن الوضع السائد على البلد.

* 24 يونيو. شرع في تنفيذ مهام رئيس جمهورية أذربيجان.

* 25 يونيو. استقبل على انفراد سفراء كل من تركيا وألمانيا وإيران والصين.

* 30 يونيو. استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية.

* 4 يوليو. أدلى بمقابلة صحفية لبرنامج "الحوار على البث الحي" لشركة اوستانكينو التلفزيونية الدولية.

* 25 يوليو. زار بردع بشأن الأوضاع المتوترة السائد على المنطقة نتيجة لاحتلال أرمينيا مدينة أغدام.

* 26 يوليو. وجه نداء مكتوبا الى رئيس مجلس الأمن الدولي من اجل اتخاذ تدابير عاجلة رامية الى التصدي لعدوان أرمينيا.

* 12 أغسطس. أدلى بحديث صحفي للكاتب الكساندر بروخانوف.

* 13 أغسطس. اجتمع مع نواب الشعب المنتخبين من محافظات بلاسوار وجليل أباد وماصالي وأستارا ويارديملي وليريك وموظفين كبار ومثقفين من تلك المحافظات.

* 17 أغسطس. اجتمع بممثلين عن الشركات والمؤسسات الرائدة للنفط.

* 18 أغسطس. وجه رسالة الى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بطلب اتخاذ تدابير ترمي الى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن وضع الحد لعدوان أرمينيا العسكرية.

* 19 أغسطس. عقد اجتماعا تشاوريا بشأن الأوضاع السائدة في منطقتي فضولي وجبرائيل.

* 23 أغسطس. خاطب الشعب عبر القناة التلفزيوني بشأن أعمال شغب وقعت في المنطقة الجنوبية.

* 24 أغسطس. ألقى كلمة في اجتماع تشاوري جمهوري مكرس لحماية دولة أذربيجان وسلامة أراضيه.

* 6-8 سبتمبر. سافر الى الاتحاد الروسي.

* 10 سبتمبر. عقد مؤتمرا صحفيا لصحفيين محليين وأجانب بشأن الأوضاع الراهنة في البلد.

* 21 سبتمبر. اجتمع بالمثقفين لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

* 28 سبتمبر. اجتمع بممثلي المؤسسات الصناعية للعاصمة لدى مصنع باكو للمكيفات المنزلية.

* 1 أكتوبر. اجتمع بممثلين عن الشعوب الأقلية المقيمة في أذربيجان.

* 3 أكتوبر. انتخب رئيسا لجمهورية أذربيجان عبر الاستفتاء العام.

* 10 أكتوبر. نظم حفل تنصيب رئيس جمهورية أذربيجان.

* 15 أكتوبر. عقد اجتماعا تشاوريا مع رؤساء أجهزة إنفاذ القانون بشأن الوضع الإجرامي في الجمهورية.

* 21 أكتوبر. عقد اجتماعا تشاوريا مكرسا لمسائل البناء العسكري.

* 22 أكتوبر. اجتمع بممثلين عن الأحزاب السياسية الناشطة في الجمهورية.

* 24 أكتوبر. عقد اجتماعا تشاوريا طارئا بشأن الأوضاع السائدة على مناطق الجبهة.

* 26-28 أكتوبر. اجتمع رئيس إيران الذي زار أذربيجان ورافق له في عدد من المؤسسات.

* 29 أكتوبر. ألقى كلمة في حفل نظمته سفارة تركيا في باكو تكريسا للذكرى السنوية الـ70 لتأسيس جمهورية تركيا.

* 1 نوفمبر. عقد اول اجتماع لمجلس الدفاع برئاسة حيدر علييف.

* 2 نوفمبر. خاطب الشعب عبر القناة التلفزيوني وإذاعة الراديو بشأن الهجمات الجديدة لقوات أرمينيا المسلحة.

* 6 نوفمبر. استمع تقريرا شاملا حول الأوضاع الراهنة في محافظات قازاخ وأغصطفا وطاووس وشمكير.

* 10 نوفمبر. استقل ممثلين عن البرلمان البريطاني.

* 14 نوفمبر. عقد اجتماعا تشاوريا بشأن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في الجمهورية.

* 18 نوفمبر. استقبل نائب وزير الطاقة الأمريكي ويليام وايت.

* 22 نوفمبر. عقد اجتماعا تشاوريا مكرسا لمسائل البناء العسكري.

* 24 نوفمبر. عقد اجتماعا تشاوريا بشأن تحرير أسعار الخبز ومنتجات الخبز والمحروقات وناقلات الطاقة.

* 6 ديسمبر. استقبل وفد إسرائيل.

* 8 ديسمبر. عقد اجتماعا تشاوريا بشأن الأوضاع الراهنة في نظام المالية وتموين الأهالي لمنتجات الحبوب.

* 9 ديسمبر. استقبل سفير باكستان في أذربيجان.

* 11-12 ديسمبر. سافر الى محافظات ايميشلي وفضولي وبيلقان وشمكير للتعرف على الأوضاع الراهنة لدى مناطق محاذية لخط الجبهة.

* 18 ديسمبر. حضر حفل تشييع جنازة الكاتب الشعبي ميرزا ابراهيموف.

* 19-22 ديسمبر. سافر الى فرنسا في زيارة رسمية.

* 27 ديسمبر. اجتمع بأبطال أذربيجان الوطنيين وأعضاء عائلات الشهداء.