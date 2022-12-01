موسكو تستضيف الاجتماع الـ96 للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة

باكو، 1 ديسمبر (أذرتاج)

سيعقد في موسكو الاجتماع الـ96 للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة في 2 ديسمبر.

أفادت أذرتاج ان الاجتماع سيعقد عبر الاتصال المرئي.

يتوقع تبادل الآراء حول المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي في رابطة الدول المستقلة ومناقشة نشاط المجلس المرتبط بالسياسة الصناعية وتحقيق خطة العمل المتعلقة بتحقيق المرحلة الأولى من استراتيجية التنمية الاقتصادية (خلال سنوات 2025-2021) ومشاريع تنمية المؤسسة الصناعية والاعمال المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وغيرها، ويخطط توقيع مذكرة تعاون لمكافحة الغش في شبكات الاتصالات.

ستبحث الأطراف في مسائل تكاليف انشاء نظام الدفاع الجوي الموحد وتطويره، والواردات والمصروفات لصناديق خارج الميزانية لجهاز تنسيق مجلس قادة قوات حرس الحدود لعام 2022 ولجنة الإحصاءات بين دول رابطة الدول المستقلة، وتناقش سير تنفيذ القرارات الصادرة عن 23 سبتمبر لعام 2022 للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة.