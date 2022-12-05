الخطوط الجوية التركية تبدأ رحلاتها المباشرة بين أنقرة وأستانا

أنقرة، 5 ديسمبر، (أذرتاج)

بدأت الخطوط الجوية التركية رحلاتها المباشرة بين أنقرة وأستانا.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرحلة الأولى نفذت طائرة لشركة طيران "أنادولو جيت" التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية من مطار إيسنبوجا في أنقرة.

يذكر أن الطائرة التي كانت على متنها 140 راكب هبطت في مطار نور سلطان نظرباييف في أستانا في 5 ديسمبر.

في المرحلة الأولى، سيتم تنفيذ الرحلات الجوية مرتين في الأسبوع باتجاهات بين أنقرة وأستانا.