  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    الخطوط الجوية التركية تبدأ رحلاتها المباشرة بين أنقرة وأستانا

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٨]

    أنقرة، 5 ديسمبر، (أذرتاج)

    بدأت الخطوط الجوية التركية رحلاتها المباشرة بين أنقرة وأستانا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرحلة الأولى نفذت طائرة لشركة طيران "أنادولو جيت" التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية من مطار إيسنبوجا في أنقرة.

    يذكر أن الطائرة التي كانت على متنها 140 راكب هبطت في مطار نور سلطان نظرباييف في أستانا في 5 ديسمبر.

    في المرحلة الأولى، سيتم تنفيذ الرحلات الجوية مرتين في الأسبوع باتجاهات بين أنقرة وأستانا.

    AZERTAG.AZ :الخطوط الجوية التركية تبدأ رحلاتها المباشرة بين أنقرة وأستانا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
    انطلاق الاجتماع التحضيري لإقرار اتفاقية مكة المكرمة لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي
    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٤]
    رئيس وزراء اليونان: نفكر في زيادة استيراد الغاز من أذربيجان
    ٠١.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٢]
    موسكو تستضيف الاجتماع الـ96 للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة
    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
    ارتفاع عدد الجرحى في تركيا جراء زلزال إلى 68
    الخطوط الجوية التركية تبدأ رحلاتها المباشرة بين أنقرة وأستانا