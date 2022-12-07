رئيس وكالة الدولة للسياحة: حصلت 44 فندقا في أذربيجان على شهادات نجوم

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

عقدت الجمعية العامة الـ5 لرابطة أذربيجان لإدارة الفنادق في باكو في 7 ديسمبر.

وافتتح الاجتماع رئيس وكالة الدولة للسياحة فؤاد نقييف، مبلغا أن 150 فندق راجعت الى الحين الى التصنيف الوطني حسب النجوم بنجاح منذ العامين، مضيفا أن تصنيف نحو 100 فندق قد استكمل واستحقت مجرد 44 فندقا منها لمعايير النجوم الـ3 والـ4 والـ5 ومنحت لها شهادات خاصة. ولفت الى أن العدد القليل جدا من المراجعين للحصول على تصانيف النجوم كانت وافية بالمعايير المطلوبة، مفيدا أن معظم الفنادق يجب عليها أن تخضع للمراجعات المكررة او عليها أن تراجع الوكالة للحصول على التصنيف من جديد وذلك بسبب مخالفات كثيرة للقواعد والأنظمة.

وذكر نقييف أن كل فندق يجب عليه أن يراجع للحصول على تصنيفه حسب النجوم خلال مدة أقصاها 6 أشهر مضت على يوم بدء نشاطه وفقا للقانون الجديد "في السياحة". وتابع أن القانون الجديد قد أسرع هذه العملية رغم تأخر عملية منح تصانيف الفنادق للنجوم بسبب جائحة كوفيد 19، مضيفا أن زيادة عدد الفنادق الحائزة على شهادات النجوم المختلفة ستحفز التنافس النزيه والأمر الذي سيعطي دفعة لتنمية إدارة الفنادق في نهاية المطاف ويؤدي الى تحقيق قانون الطلب والعرض بشكل شامل.