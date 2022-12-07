انتخاب رئيس جديد للرابطة الأذربيجانية لإدارة الفنادق
AzerTAg.az
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج
عقدت الجمعية العامة الـ5 للرابطة الأذربيجانية لإدارة الفنادق في باكو في 7 ديسمبر.
وانتخب فيها رئيس جديد للرابطة.
نتيجة التصويت المنظم على هامش الجمعية العامة انتخب ايلدار علي مرادوف رئيسا جديدا للرابطة.
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