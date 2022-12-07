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    انتخاب رئيس جديد للرابطة الأذربيجانية لإدارة الفنادق

    ٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]

    باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

    عقدت الجمعية العامة الـ5 للرابطة الأذربيجانية لإدارة الفنادق في باكو في 7 ديسمبر.

    وانتخب فيها رئيس جديد للرابطة.

    نتيجة التصويت المنظم على هامش الجمعية العامة انتخب ايلدار علي مرادوف رئيسا جديدا للرابطة.

    AZERTAG.AZ :انتخاب رئيس جديد للرابطة الأذربيجانية لإدارة الفنادق
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