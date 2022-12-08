انطلاق أعمال قمة أذربيجان للسياحة 2022م في باكو

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

انطلقت في 8 ديسمبر اعمال قمة أذربيجان للسياحة 2022م بمركز باكو للمؤتمرات، برعاية وكالة الدولة للسياحة والمكتب الأذربيجاني للسياحة. تبحث القمة، بمشاركة أعضاء صناعة السياحة وممثلين عن القطاعين العام والخاص، نزعات تنمية السياحة ومن ضمنها مسائل التسويق السياحي والتنمية الإقليمية وسياسة السياحة.

وتحدث رئيس وكالة الدولة للسياحة فؤاد نقييف عن أهمية القمة وتناول إنجازات قطاع السياحة في البلد خلال عام 2022م.

واستمرت القمة بعقد 4 حلقات نقاش تطرقت الى مواضيع "سياسة الدولة وتسوية السوق في قطاع السياحة: الاتجاهات والمواقف الرئيسية في أذربيجان" و"التراث الثقافي والصناعة الإبداعية في السياحة: تحديات حديثة" و"فعاليات التسويق في أسواق الهدف الرئيسي" و"الأوضاع الراهنة والخطط في صناعة السياحة".