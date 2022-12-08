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    ثقافة


    تأسيس "مركز الاستعلامات السياحية" في أذربيجان

    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٩]

    باكو، 8 ديسمبر (أذرتاج)

    سيفتتح "مركز الاستعلامات السياحية" (848) في أذربيجان.

    أفادت أذرتاج ان رئيس وكالة الدولة للسياحة فؤاد نقييف قال في كلمة ألقاها في قمة أذربيجان للسياحة 2022" ان المركز سيعمل بـاللغات الأذربيجانية والروسية والانجليزية وسيساهم إيجابيا في تطوير صناعة السياحة.

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