باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

ان نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل والحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. وقاد هذه الشخصية المرموقة أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003م وهو العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة من خلال استبدال الركود والعطالة اللذين كانا يسودان جميع المجالات الى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود الى النهضة.

وحيدر علييف الذي عاد الى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلاله سنواته المصيرية بعد إعادة استقلال الدولة عام 1991م أبدى أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجها الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر هو أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد اثبت بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1994م – أكتوبر

عاد الزعيم العام الذي قرر الوقوف الى جانب شعب أذربيجان الذي كان يعاني من الأوضاع الحرجة مطلع عام 1990م الى الوطن من موسكو. وغادر حيدر علييف باكو الى نخجوان على الفور من وصوله الى باكو 22 يوليو بسبب قطع الحكومة آنذاك طريقه الى العاصمة. ولم تمض مدة طويلة حتى انتخب نائبا الى المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة والى نيابة المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية.

ورفع علم أذربيجان ثلاثي الألوان في نخجوان لأول مرة بمبادرته هو بعد فترة الإمبراطورية المستمرة 70 سنة. كما حافظ حيدر علييف الذي انتخب رئيسا للمجلس الأعلى النخجواني 3 سبتمبر عام 1991م على الجمهورية الذاتية الحكم من العدوان الأرميني والاضطرابات السياسية.

عودة المنقذ

دعا الشعب زعيمه العام للمساعدة في يونيو عام 1993م فترة مواجهة أذربيجان التهديدات والمخاطر الرهيبة وأتى حيدر علييف الذي لم يسعه ألا يبالي بوضع الوطن الصعب باكو 9 يونيو. وأنقذ البلد من الأزمة السياسية والصراع الأهلي بقراراته الحكيمة وخطواته الحاسمة.

وانتخب حيدر علييف رئيسا للمجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان 15 يونيو وبدأ الانحراف في جميع مجالات حياة البلد من ذلك الآن وسجل ذلك في تاريخ البلد كيوم النجاة الوطني. وانتخب رئيسا لجمهورية أذربيجان عبر الاستفتاء العام في 3 أكتوبر.

* 1 أكتوبر. رئيس جمهورية أذربيجان حيدر علييف التقى في إسطنبول برئيس تركيا سليمان دميرال عند عودته من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية. وأدلى بحديث صحفي.

* 3 أكتوبر. ألقى كلمة عبر إذاعة التلفزيون والراديو بشأن الأوضاع الاجتماعية السياسية السائدة على الجمهورية.

التقى برؤساء الأحزاب السياسية الناشطة في الجمهورية.

وجه خطابا الى جميع الدول والحكومات والمنظمات الدولية في العالم بشأن الأوضاع الخطيرة السائدة على البلد.

* 4 أكتوبر. خاطب الشعب عبر إذاعة التلفزيون والراديو بشأن الأوضاع السائدة على الجمهورية نتيجة محاولة الانقلاب. وألقى كلمة أمام حشود المواطنين قبالة قصر الرئاسة.

* 5 أكتوبر. ألقى كلمة في تظاهرة تضامنية لعموم الجمهورية منظمة بميدان أزادليق.

* 8 أكتوبر. ألقى كلمة في فعاليات منظمة بشأن الذكرى السنوية الثالثة لإنشاء القوات المسلحة.

* 9 أكتوبر. أدلى بحديث صحفي لمراسل جريدة "فيغارو".

* 10 أكتوبر. ادلى بحديث صحفي لمراسلين من تركيا بشأن الأحداث الواقعة في أذربيجان مطلع شهر أكتوبر.

* 11 أكتوبر. عقد اجتماعا تشاوريا مكرسا لسير حصاد القطن.

* 16 أكتوبر. عقد اجتماعا تشاوريا بشأن إزالة الصعوبات في مجال تموين الأهالي بالخبز.

* 17 أكتوبر. ألقى كلمة في اجتماع مهيب مكرس ليوم استقلال الدولة.

* 18-19 أكتوبر. شارك في فعاليات اجتماع القمة الثانية لرؤساء الدول التركية.

* 21-22 أكتوبر. سافر الى موسكو للمشاركة في اجتماع رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.

* 23 أكتوبر. عقد اجتماعا تشاوريا بشأن تحرير الأسعار.

* 24 أكتوبر. استقبل السفير الأمريكي في أذربيجان.

* 25 أكتوبر. التقى بالمندوب الدائم في أذربيجان لمنظمة الأمم المتحدة محمود السعيد.

* 26-27 أكتوبر. سافر الى تركمانستان.

* 30-31 أكتوبر. عقد لقاءات بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بطرس بطرس غالي الذي سافر الى أذربيجان.