زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب فلبين
AzerTAg.az
١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
باكو، 10 ديسمبر، (اذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر اليوم فلبين.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال وقع على بعد 55 كم من مدينة ماتي وعلى عمق 60 كم.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.
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