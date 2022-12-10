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    تركمانستان تخطط إنشاء شبكة رقمية وطنية

    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٦]

    باكو، 10 ديسمبر (أذرتاج)

    تخطط تركمانستان انشاء شبكة رقمية وطنية خارج الانترنت.

    أفادت أذرتاج نقلا عن صحيفة "نيترالني تركمانستان" ان الرئيس التركمانستاني أصدر مرسوما بشأن انشاء شبكة رقمية وطنية مستقلة خارج الانترنت.

    سبق وطرح وزير الخارجية التركمانستاني رشيد ميريدوف انشاء شبكة رقمية وطنية مستقلة في البلد.

    AZERTAG.AZ :تركمانستان تخطط إنشاء شبكة رقمية وطنية
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