باكو، 15 ديسمبر، أذرتاج

ان نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل والحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. وقاد هذه الشخصية المرموقة أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003م وهو العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة من خلال استبدال الركود والعطالة اللذين كانا يسودان جميع المجالات إلى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود إلى النهضة.

وحيدر علييف الذي عاد إلى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلاله سنواته المصيرية بعد إعادة استقلال الدولة عام 1991م أبدى أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجها الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر هو أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد برهن بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1995م – فبراير

عاد الزعيم العام الذي قرر الوقوف إلى جانب شعب أذربيجان الذي كان يعاني من الأوضاع الحرجة مطلع عام 1990م إلى الوطن من موسكو. وغادر حيدر علييف باكو إلى نخجوان على الفور من وصوله إلى باكو 22 يوليو بسبب قطع الحكومة آنذاك طريقه إلى العاصمة. ولم تمض مدة طويلة حتى انتخب نائبا إلى المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة والى نيابة المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية.

ورفع علم أذربيجان ثلاثي الألوان في نخجوان لأول مرة بمبادرته هو بعد فترة الإمبراطورية المستمرة 70 سنة. كما حافظ حيدر علييف الذي انتخب رئيسا للمجلس الأعلى النخجواني 3 سبتمبر عام 1991م على الجمهورية الذاتية الحكم من العدوان الأرميني والاضطرابات السياسية.

عودة المنقذ

دعا الشعب زعيمه العام للمساعدة في يونيو عام 1993م فترة مواجهة أذربيجان التهديدات والمخاطر الرهيبة وأتى حيدر علييف الذي لم يسعه ألا يبالي بوضع الوطن الصعب باكو 9 يونيو. وأنقذ البلد من الأزمة السياسية والصراع الأهلي بقراراته الحكيمة وخطواته الحاسمة.

وانتخب حيدر علييف رئيسا للمجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان 15 يونيو وبدأ الانحراف في جميع مجالات حياة البلد من ذلك الآن وسجل ذلك في تاريخ البلد كيوم النجاة الوطني. وانتخب رئيسا لجمهورية أذربيجان عبر الاستفتاء العام في 3 أكتوبر.

* 5 فبراير. ألقى كلمة في أمسية خاصة بالملحن الأذربيجاني المرموق عارف ملكوف.

* 6 فبراير. عقد اجتماعا تشاوريا مكرسا لقضايا تعزيز قدرات الجمهورية الدفاعية.

* 7 فبراير. شارك في حفل تدشين أجهزة ELOU-AVT-2 الجديدة لدى الاتحاد الإنتاجي "أذر نفط ياغ".

* 9-10 فبراير. سافر إلى مدينة آلماتي للمشاركة في اجتماع رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.

* 12 فبراير. ألقى كلمة في اجتماع بمجموعة من عمال قطاع التعليم لدى قصر الرئاسة.

* 16 فبراير. ادلى بحديث صحفي لقنوات متلفزة أمريكية.

* 18 فبراير. عقد اجتماعا بممثلين عن الأحزاب السياسية الناشطة في الجمهورية.

* 20 فبراير. شارك في حفل افتتاح معرض مكرس لموضوع "المرأة في الفنون الجميلة الأذربيجانية".

التقى بممثلين عن اللازجيين القاطنين في أذربيجان.

* 24 فبراير. ادلى بحديث صحفي لمراسلين انكليز.

* 25 فبراير. وجه خطاب إلى شعب أذربيجان بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة خوجالي.

* 26 فبراير. القى كلمتان بمناسبة الذكرى السنوية الـ3 لمأساة خوجالي لدى مسجد طازه بير والفيلهارمونيا باسم ماقومايف.