الأرصاد الجوية تنبه تغير ظروف الطقس بشكل حاد
AzerTAg.az
٠٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣٦]
باكو، 5 يناير، أذرتاج
قالت جولشاد محمدوفا مديرة مكتب التوقعات لهيئة الأرصاد الجوية إن الهيئة تتوقع تغير ظروف الطقس بشكل حاد وهطل مطر ومطر ثلجي وتساقط الثلج على بعض المناطق ابتداء من 8 يناير بعد ظروف الطقس الملائمة والحارة التي استمرت في أجواء باكو وشبه جزيرة أبشرون عدة أيام.
ونبهت توقع اشتداد الرياح الشمالية الشرقية 8 يناير وانخفاض حرارة الطقس قدر 12 مئوية قياسا إلى الأيام السابقة وتدنيها إلى ما تحت الصفر 2 مئوية ليلة 11 يناير والى 0 مئوية ظهر نفس اليوم.
وأضافت أن الهيئة تتوقع ظروف الطقس الممطرة على المحافظات الشمالية والغربية إلى 12 يناير مع احتمال كثافة الهطل على مناطق مختلفة.
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