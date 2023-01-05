الأرصاد الجوية تنبه تغير ظروف الطقس بشكل حاد

باكو، 5 يناير، أذرتاج

قالت جولشاد محمدوفا مديرة مكتب التوقعات لهيئة الأرصاد الجوية إن الهيئة تتوقع تغير ظروف الطقس بشكل حاد وهطل مطر ومطر ثلجي وتساقط الثلج على بعض المناطق ابتداء من 8 يناير بعد ظروف الطقس الملائمة والحارة التي استمرت في أجواء باكو وشبه جزيرة أبشرون عدة أيام.

ونبهت توقع اشتداد الرياح الشمالية الشرقية 8 يناير وانخفاض حرارة الطقس قدر 12 مئوية قياسا إلى الأيام السابقة وتدنيها إلى ما تحت الصفر 2 مئوية ليلة 11 يناير والى 0 مئوية ظهر نفس اليوم.

وأضافت أن الهيئة تتوقع ظروف الطقس الممطرة على المحافظات الشمالية والغربية إلى 12 يناير مع احتمال كثافة الهطل على مناطق مختلفة.