باكو، 11 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 12 يناير الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وتساقط الثلوج في الغالب مع احتمال انقطاع الهطل تدريجيا الى الفجر وغير ممطرة نهارا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 1-3 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 781 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتتجمد الطرق البرية ليلة 12 يناير بمحيط العاصمة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس المثلجة المتقطعة في الغالب مع احتمال كثافة الهطل على مناطق مختلفة خاصة المحافظات الشرقية بعضها وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 6-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا وبين 20-15 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

ونبهت بتجمد الطرق البرية بالمحافظات الجبلية.