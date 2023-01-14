رئيس شركة "زاخر ترافل": حصلنا على علامة اعلى فئة "أ" بين الشركات السياحية

باكو، 14 يناير (أذرتاج)

بدأ الانتعاش الكبير في صناعة السياحة في أذربيجان في السنوات الأخيرة نتيجة انشاء إمكانيات ملائمة لهذا.

قال رئيس شركة Zakher Travel (زاخر ترافل) السياحية جعفر غارايف في حوار تنفرد وكالة انباء أذربيجان الرسمية بنشره ان السياح العرب بدأوا يتوافدون الى أذربيجان مع مجيء السياح العراقيين عام 2015. زاد تدفق السياح من البلدان العربية خاصة بعد تطبيق نظام تسهيل إجراءات تأشيرات الفيزا في مطار باكو لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة ابتداء من ديسمبر عام 2015، ولمواطني المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين ابتداء من فبراير عام 2016. نتيجة الاعمال المقامة في مجال السياحة في البلد زاد عدد الفنادق والشركات السياحية.

أشار رئيس الشركة السياحية الى ان الظروف المهيأة لتطوير سياحة الصيد في اذربيجان هي احدى العوامل التي ساهمت في زيادة عدد السياح العرب.

أضاف جعفر غارايف ان تبني قانون السياحة في أذربيجان في العام الماضي سيساهم في تطوير مجال السياحة. تم تسجيل شركتنا بنجاح في السجل السياحي في 29 ديسمبر العام الماضي. وحصلنا على علامة اعلى فئة "أ" بين الشركات السياحية في 10 يناير عام 2023. بدأ تأمين المسئولية المدنية للشركات.