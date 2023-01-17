رئيس جمعية طهاة العالم يزور شوشا

باكو، 17 يناير، (أذرتاج)

سيقوم رئيس جمعية طهاة العالم الشيف توماس جوجلر ("Worldchefs") بزيارة مدينة شوشا وسيتعرف على لآلئ مطبخ قره باغ الذي يتميز بثرائه وتفرده من حيث التنوع البيولوجي إلى جانب أماكن المدينة التاريخية وطبيعتها الخلابة.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها توماس جوجلر في مؤتمر "آفاق الدعاية للمطبخ الأذربيجاني" المنعقد اليوم في باكو.

وأعرب الضيف الذي جاء إلى باكو للمشاركة في المؤتمر، عن ارتياحه لنتائج التعاون بين جمعية طهاة العالم ووكالة السياحة الحكومية وتمنى للطهاة الأذربيجانيين التوفيق في أنشطتهم المهنية.