وزير الطاقة يبحث مع المدير التنفيذي لشركة "مصدر" تنفيذ مشاريع "الطاقة الخضراء"

باكو، 19 يناير (أذرتاج)

بحث وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف مع الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" محمد جميل الرمحي مسائل التعاون، ذلك في اطار أسبوع "قمة الهيدروجين الأخضر".

أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين اعربا عن ارتياحهما لتوسيع التعاون مع شركة "مصدر" في مجال انشاء محطة الطاقة الشمسية بقوة 230 ميجاوات مع توقيع مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية و"الهيدروجين الأخضر" قوة 10 غيغاوات.

اشير في اللقاء الى ضرورة تسريع الاعمال في تنفيذ مشاريع "الطاقة الخضراء" بقوة 4 غيغاوات حاليا.

ذكر شاهبازوف ان أوروبا تخطط في الحصول على 20 مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030. يحرص الاتحاد الأوروبي على استيراد الطاقة الكهربائية والهيدروجين المخطط انتاجها من المصادر المتجددة من أذربيجان في إطار شراكة الطاقة الاستراتيجية. في هذا السياق فإن تنفيذ المشاريع مع شركة "مصدر" يكسب أهمية كبيرة.

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي ان التعاون مع أذربيجان من أولويات الشركة.