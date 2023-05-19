شركة "مصدر" تضاعف قدرتها الإنتاجية للطاقة النظيفة خلال العامين الماضيين

باكو، 19 مايو، (أذرتاج)

ضاعفت شركة "مصدر" (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل) الإماراتية تقريبا قدرتها الإنتاجية للطاقة النظيفة وإزاحة ثاني أكسيد الكربون في غضون عامين فقط، وأعلنت انها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق طموحها لتصبح واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم بحلول عام 2030.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة "الإمارات" للأنباء أنه وفقا لتقرير الشركة للتنمية المستدامة، في عام 2022، بلغت القدرة الإنتاجية لشركة "مصدر" في مجال الطاقة النظيفة 20 جيجا واط، وقامت بتوليد 18000 جيجا واط ساعي، إضافة إلى تفادي انبعاث 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون. كما سلط التقرير الضوء على إطار عمل التمويل الأخضر، والتزامها الراسخ بضمان صحة وسلامة العمال بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية، إلى جانب الإنجازات التي حققتها المشاريع والبرامج الخاصة بتمكين المرأة والشباب.

أعلنت الشركة انه في عام 2022، تم توقيع عدد من العقود المهمة في أسواق جديدة وقائمة، بما في ذلك أذربيجان وأوزبكستان ومصر والأردن وقيرغيزستان وتركمانستان وتنزانيا.