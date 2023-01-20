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    الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33

    ٢٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣١]

    باكو، 20 يناير (أذرتاج)

    يحيي الشعب الاذربيجاني ذكرى شهداء مأساة 20 يناير الدموية في عامها الـ33.

    يتدفق السكان وأبناء الشهداء وكبار المسئولين الرسميين والوزراء الى مقابر الشهداء في باكو لإحياء ذكراهم الخالدة ويضعون أكاليل وباقات من الزهور امام مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة ترابها، إجلالا لذكراهم، وأمام نصب "الشعلة الخالدة".

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    دقيقة حداد صامتة إحياء للذكرى الخالدة لشهداء مأساة 20 يناير
    الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33 الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى شهداء مأساة 20 يناير في عامها الـ33