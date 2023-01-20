الوزير: أرمينيا تتعمد تقديم التظاهرة كالحصار
AzerTAg.az
٢٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٥٢]
باكو، 20 يناير (أذرتاج)
جرت مكالمة هاتفية بيني وبين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل عدة أيام. يعربون في بعض المكالمات الهاتفية وعند اجتماعي مع ممثلي المنظمات الدولية عن قلقهم تجاه التظاهرة في طريق لاتشين – خانكندي. لكن لا دواعي لهذا القلق.
أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف للصحفيين.
أضاف الوزير ان أرمينيا تتعمد تقديم التظاهرة كالحصار بشكل خاطئ.
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