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    الذاكرة الدموية


    مقابر الشهداء، 20 يناير صور

    ٢٠.٠١.٢٠٢٣ [١٩:١٢]

    باكو، 20 يناير (أذرتاج)

    زار مئات الآلاف من الناس مقابر الشهداء ابتداء من صباح اليوم، احياء للذكرى الخالدة لشهداء مأساة 20 يناير الدموية.

    20 يناير صفحة سطرت في تاريخ أذربيجان بدماء الشهداء.

    رغم مرور 33 عاما على مأساة يناير الدموية، لا ينسى الشعب الاذربيجاني هذا اليوم ويفتخر بأبنائه الابطال الذين فتحوا السبيل نحو الاستقلال.

    يجتمع الحزن مع الافتخار في هذا اليوم. يمكن رؤية كلا الشعورين على وجوه زوار هذا المكان.

    سجلت عدسة أذرتاج صورا من هذه المسيرة الشعبية الحاشدة اليوم.

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