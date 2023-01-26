لتسهيل إجراءات الفيزا.. "الخارجية" الأذربيجانية تدشن بوابة إلكترونية للأشخاص غير المسموح لهم بالحصول على "الفيزا الالكترونية"

باكو، 26 يناير (أذرتاج)

دشنت وزارة الخارجية الأذربيجانية في 25 يناير بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات الفيزا للراغبين في زيارة أذربيجان.

أفادت أذرتاج ان الأجانب او الأشخاص عديمي الجنسية يملؤون الاستمارة الالكترونية لطلب الفيزا وكذلك يقدمون بعض الوثائق المطلوبة عبر هذه البوابة الإلكترونية www.visaapplication.mfa.gov.az ، ثم يرسلون عبر هذه البوابة الى الممثليات الدبلوماسية والقنصليات لجمهورية أذربيجان. هذه البوابة مخصصة لطلب تأشيرات الفيزا عن طريق الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الأذربيجانية وكذلك وزارة الخارجية الأذربيجانية. أما تأشيرات الفيزا الالكترونية فتقدم عبر بوابة "أسان فيزا".

في المرحلة الأولى، سيتم قبول استمارات إلكترونية عبر هذه البوابة من قبل وزارة الخارجية الأذربيجانية وسفارتي أذربيجان في ألمانيا وجورجيا. في المرحلة التالية سيتم ضم البعثات الدبلوماسية الأذربيجانية الى البوابة الالكترونية.