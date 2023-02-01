باكو، 1 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 2 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر رذاذ على بعض المناطق نهارا وهطل مطر الى المساء وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية شرقية تستبدل بشمالية غربية مساء.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال تساقط الثلج على المناطق المختلفة وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا وبين 15-10 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

ونبهت بتجمد الطرق البرية بالمحافظات الجبلية ليلا وصباحا.