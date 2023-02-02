بحث تطوير العلاقات السياحية بين الكويت وأذربيجان

باكو، 2 فبراير، (أذرتاج)

تمت مناقشة تطوير العلاقات السياحية بين الكويت وأذربيجان وزيادة عدد الزيارات المتبادلة في الاجتماع المنعقد في 2 فبراير بين رئيس وكالة السياحة الحكومية فؤاد نغييف وسفير دولة الكويت لدى أذربيجان عبد الله محمد عبد الله الموعد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة السياحة الحكومية انه خلال الاجتماع، قال فؤاد نغييف ان العلاقات السياحية بين أذربيجان والكويت تتطور وان عدد المواطنين الكويتيين الذين زاروا أذربيجان في عام 2022 يزيد عن 22 ألف شخص ويأمل أن يزداد هذا الرقم أكثر هذا العام.

قال فؤاد ناجييف إنه بعد انتصار الجيش المجيد الاذربيجاني في الحرب الوطنية بقيادة القائد الأعلى في عام 2020، يعد تقييم الإمكانات السياحية في قره باغ وتطويرها كوجهة سياحية جديدة أحد المهام الرئيسية لوكالة السياحة الحكومية. ولفت الانتباه إلى وجود بيئة مواتية للاستثمار في قره باغ ومناطق أخرى من البلد تتمتع بإمكانات سياحية عالية.

وأشار السفير عبد الله محمد عبد الله الموعد إلى أن تطوير العلاقات السياسية يساهم في توسيع العلاقات السياحية وتطرق إلى أهمية تعزيز التعاون ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن في إطار المنظمات الدولية أيضا.

وقال إن القيم المشتركة بين البلدين ووجود بنية تحتية سياحية متطورة في أذربيجان، فضلا عن مزايا البلد كوجهة سياحية آمنة وصديقة للأسرة أثر في زيادة زيارة عدد المواطنين الكويتيين.

وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول مواضيع مثل الإجراءات التي ستسهل السفر إلى أذربيجان وزيادة عدد الرحلات المباشرة التي يتم إجراؤها حاليا وتنظيم الرحلات الجوية المستأجرة.

يذكر أن شركتي "Kuwait Airways" و"Jazeera Airways" للطيران تقومان بتسيير رحلات في اتجاه بين باكو والكويت 7 مرات في الأسبوع. يتم تطبيق نظام "التأشيرة الإلكترونية" المبسط على المواطنين الكويتيين للسفر إلى أذربيجان.