باكو، 7 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر الى الليل في بعض المناطق وانتقال المطر الى المطر الثلجي على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية قوية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-4 درجات مئوية ليلا وبين 0-1 درجات مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 768 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة والمثلجة في الغالب على المناطق مع احتمال كثافة الهطل على المناطق الجبلية خاصة وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-5 درجات مئوية ليلا وبين 5-8 درجات مئوية نهارا وبين 13-8 درجة مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 درجات مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

ونبهت بتجمد الطرق البرية بالمحافظات الجبلية ليلا وصباحا.