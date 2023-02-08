باكو، 8 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 9 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وهطل مطر ثلجي وتساقط الثلج في الغالب على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية قوية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2 درجتين مئويتين و0 درجة مئوية ليلا وبين 0-1 درجة مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 777 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة والمثلجة في الغالب على بعض المناطق مع احتمال كثافة الهطل على المناطق الجبلية خاصة وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-4 درجات مئوية ليلا وبين 4-7 درجات مئوية نهارا وبين 15-10 درجة مئوية تحت الصفر ليلا وبين 8-3 درجات مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

ونبهت بتجمد الطرق البرية بالمحافظات الجبلية ليلا وصباحا.