باكو، 9 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 10 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وهطل مطر ثلجي وتساقط الثلج الليلة في الغالب وانقطاع الهطل تدريجيا نهارا وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بشمالية شرقية نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-1 درجة مئوية تحت الصفر ليلا وبين 1-3 درجة مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 777 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة والمثلجة في الغالب على بعض المناطق مع احتمال انقطاع الهطل الى المساء تدريجيا وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح شرقية تشتد على بعض المناطق حينا لآخر.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-2 درجات مئوية ليلا وبين 3-7 درجات مئوية نهارا وبين 17-12 درجة مئوية تحت الصفر ليلا وبين 7-2 درجات مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

ونبهت بتجمد الطرق البرية بالمحافظات الجبلية ليلا وصباحا.