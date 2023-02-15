باكو، 15 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 16 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-3 درجات مئوية ليلا وبين 4-6 درجات مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة وتساقط الثلج في الغالب على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4 درجات مئوية تحت الصفر ودرجة مئوية ليلا وبين 7-11 درجات مئوية نهارا وبين 13-8 درجات مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 درجات مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

ونبهت بتجمد الطرق البرية بالمحافظات الجبلية ليلا وصباحا.